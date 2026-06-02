        Fethiye açıklarında balina görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Göcek Mahallesi açıklarında 27 Mayıs'ta tekneyle seyir halinde olan yat kaptanı Oğuzhan Çoban ile arkadaşları, deniz yüzeyinde bir hareketlilik fark etti.

        Suda balina olduğunu anlayan Çoban, bir süre takip ettikleri balinayı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.


        Bir süre su yüzeyinde görülen balina, daha sonra gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

