        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 6. ayağı başladı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 17'ncisi düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nda 6. ayak mücadelesi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2026 - 18:54 Güncelleme:
        Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MIYC) düzenlediği kış trofesinin 6. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Azerbaycan, Belarus, Estonya, Fransa, İspanya, İsviçre, Letonya, Moldova, Romanya, Rusya ve Ukrayna'dan 46 yelkenli yat ile yaklaşık 400 sporcu katıldı.

        Yelkenciler, başhakem Ezgi Kalaycı'nın bilgilendirmesiyle hazırlıklarını tamamladı.

        Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, ilk yarışa başlamadan önce bir süre antrenman turu attı.

        Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre uygun parkur belirlemesinin ardından ORC-A, ORC-B, ORC-C, ORC-D, ORC-E, ORC-F ve ORC-G sınıflarında koy içinden start alan yatlar, rüzgar yardımıyla rakiplerini geçerek finişe ulaşmaya çalıştı.

        Organizasyonun ilk gününde tek yarış gerçekleştirildi.

        MIYC Başkanı Bülent Çelik, kış trofesinin altıncı ayak yarışlarına 46 yelkenli ve yaklaşık 400 yelkenciyle başladıklarını kaydetti.

        Trofenin son ayağı, yarın koy içi ve koy dışında gerçekleştirilecek yarışla tamamlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        Sezonun en kritik 90 dakikası!
        2 hastane çalışanı gözaltında
        Avrupa'da her 4 üniversiteden biri kan kaybediyor! Akademik başarı tek başına yetmiyor
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Japonya'da rekor açık artırma!
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Tüp bebekler karıştı! Kayıp embriyolar aranıyor
        Derbide gözler kalecilerde!
        "Açlıktan ağladım"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Haftanın Kitapları
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!

