        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Marmaris'te "Çamlı Çocuk Köyü" hizmet vermeye başladı

        Giriş: 29.05.2026 - 13:36
        Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye ve Marmaris Tarımsal Amaçlı Tarım Bölge Örgütleri (MARTAB) İşletme Kooperatifi işbirliğiyle Çamlı Mahallesi'nde çam ağaçlarıyla çevrili 20 bin 740 metrekarelik tematik eğitim alanı oluşturuldu.

        Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi'nin yanındaki Çamlı Çocuk Köyü, kentteki çocuklara özel ilk tematik eğitim alanı olma özelliğini taşıyor.

        Doğa bilinci kazandırılması ve yaratıcılığın geliştirilmesi hedeflenen alanda kurulan doğa ve orman atölyeleri, çocuk grupları ve aileler tarafından ziyaret ediliyor. Alan içerisinde piknik ve oyun alanları, yürüyüş yolları, bitki tünelleri, tarım laboratuvarı ve kooperatif ürünlerinin satıldığı yöresel ürünler mağazası yer alıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen MARTAB Başkanı Fatih Öztürk, projeyle çocuklara köy hayatını, sıfır atık yönetimini ve endemik bitkileri aynı ortamda sunduklarını belirtti.

        Büyükşehir Belediyesinin kooperatiflere ekipman ve gayrimenkul tahsisleri yaparak destek olduğunu aktaran Öztürk, "Burada çocuklarımıza köy hayatını hatırlatmak, öğretmek, geçmişle bağlantıyı kurmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Çocuklarımız ayrıca 118’e yakın endemik bitkiden oluşan tıbbi bitkiler koleksiyon bahçemizi de ziyaret ediyor. Sıfır atık projemiz, hayvanların beslenmesi gibi faaliyetlerimiz de var." ifadelerini kullandı.

        Orman Okulu Atölye Öğretmeni Hazal Akdeniz ise teknolojik gelişmeler nedeniyle çocukların doğadan koptuğunu ifade etti.

        Köyün kuruluş amacının çocukları yeniden doğayla buluşturmak olduğunu vurgulayan Akdeniz, "Burada 'Çiftçi Köy' var. Çeşit çeşit sebzeleri, ağaçları görüyorlar, onların büyümelerine şahit oluyorlar. Tıbbi koleksiyon bahçesinde belki de hiç görmedikleri bitkileri tanıma fırsatı buluyorlar." bilgisi verdi.

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görevli Cenk Erdoğan da tesisin çocuklara ebeveynlerle birlikte eğlenerek öğrenmeye olanak tanıdığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

