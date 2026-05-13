        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Marmaris'te öğrenciler endemik semenderi sanatla tanıdı

        Marmaris Günnücek Milli Parkı'nda, Evrenpaşa Ortaokulu öğrencileri, ilçenin biyolojik zenginliklerine dikkati çekmek ve doğa koruma bilincini artırmak amacıyla sanatsal etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 11:17 Güncelleme:
        Okulun Türkçe öğretmeni Seda Demirtürk koordinesinde ve eğitmen Eda Lapa eşliğinde düzenlenen çalışmada öğrenciler, Marmaris'e özgü endemik türlerden olan Marmaris semenderini (Lyciasalamandra luschani marmarisensis) yakından tanıma fırsatı buldu.

        Etkinlik kapsamında "keçe iğneleme" tekniğini kullanan öğrenciler, semenderin anatomik özelliklerini yansıtan keçeden modeller tasarladı.

        Doğayı korumanın ilk adımının yerel türleri tanımaktan geçtiği vurgulanan etkinlikte öğrenciler, hem el sanatları becerilerini geliştirdi hem de yaşadıkları coğrafyanın ekolojik değerlerini sanat yoluyla yorumladı.

        Teorik bilgilerin sanatsal uygulama ile birleştirildiği çalışmayla, genç nesillerde endemik türlere karşı duyarlılık oluşturulmasının hedeflendiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

