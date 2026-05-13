Marmaris'te öğrenciler endemik semenderi sanatla tanıdı

Marmaris Günnücek Milli Parkı'nda, Evrenpaşa Ortaokulu öğrencileri, ilçenin biyolojik zenginliklerine dikkati çekmek ve doğa koruma bilincini artırmak amacıyla sanatsal etkinlik gerçekleştirildi.



Okulun Türkçe öğretmeni Seda Demirtürk koordinesinde ve eğitmen Eda Lapa eşliğinde düzenlenen çalışmada öğrenciler, Marmaris'e özgü endemik türlerden olan Marmaris semenderini (Lyciasalamandra luschani marmarisensis) yakından tanıma fırsatı buldu.



Etkinlik kapsamında "keçe iğneleme" tekniğini kullanan öğrenciler, semenderin anatomik özelliklerini yansıtan keçeden modeller tasarladı.



Doğayı korumanın ilk adımının yerel türleri tanımaktan geçtiği vurgulanan etkinlikte öğrenciler, hem el sanatları becerilerini geliştirdi hem de yaşadıkları coğrafyanın ekolojik değerlerini sanat yoluyla yorumladı.



Teorik bilgilerin sanatsal uygulama ile birleştirildiği çalışmayla, genç nesillerde endemik türlere karşı duyarlılık oluşturulmasının hedeflendiği bildirildi.

