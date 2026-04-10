        Marmaris'te "Uluslararası 2. Karya Vizyon Turizm Buluşması" düzenlenecek

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde turizm sektörünün temsilcilerini, yatırımcılarını ve akademisyenleri bir araya getirecek "Uluslararası 2. Karya Vizyon Turizm Buluşması" 15-16 Nisan'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 12:34 Güncelleme:
        "İz Bırakmadan Değer Yaratmak-Onarıcı (Rejeneratif) Turizm Vizyonu" temasıyla düzenlenecek organizasyonda, sektörün geleceğine yönelik stratejiler ve sürdürülebilir turizm modelleri ele alınacak.

        Kamu ve özel sektör paydaşlarının katılımıyla düzenlenecek buluşmada, doğal ve kültürel mirası koruyarak turizmde katma değer yaratma odaklı oturumlar gerçekleştirilecek.

        Uzmanlar ve akademisyenler, "onarıcı turizm" kavramı çerçevesinde sektördeki dönüşüm süreçlerini ve yeni nesil yatırım fırsatlarını değerlendirecek.​​​​​​​

        Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Cengiz Aygün, etkinliğin sektörün tüm bileşenlerini kapsayan geniş bir platform sunduğunu söyledi.

        Toplantıların, bölgenin turizm vizyonuna ışık tutması ve uluslararası işbirliklerini güçlendirmesi hedefleniyor.

        İki gün sürecek etkinlik boyunca yapılacak sunum ve değerlendirmelerin, Marmaris ve çevresindeki turizm faaliyetlerinin çevresel duyarlılıkla geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

