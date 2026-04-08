Marmaris'te vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması ve danışmanlık hizmeti verildi

Muğla'nın Marmaris İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen "Sağlıklı Yaş Alma Etkinliği" kapsamında vatandaşlara yönelik sağlık taraması ve beslenme danışmanlığı hizmeti sunuldu.



Marmaris Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaştırılması hedeflendi.





Etkinlikte, 30 yaş ve üzeri vatandaşların uzmanlar eşliğinde vücut analizi yapıldı.



Sağlık ekiplerince katılımcıların kan şekeri ve tansiyon ölçümleri gerçekleştirilirken, riskli görülen durumlarda vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.





Sağlık taramalarının yanı sıra kurulan stantlarda diyetisyenler tarafından sağlıklı beslenme konusunda danışmanlık hizmeti verildi.



Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, mevsimsel beslenme ve fiziksel aktivitenin önemi anlatıldı.



Belediye yetkilileri, toplumda sağlıklı yaşam kültürünü desteklemek amacıyla benzer projelerin ilçenin farklı noktalarında devam edeceğini bildirdi.

