        Marmaris'teki piramit mezar ziyarete açıldı

        Marmaris'teki piramit mezar ziyarete açıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde Halikarnas Mozolesi'nin minyatür bir kopyası niteliğinde olan Diagoras ile eşi Aristomakha'ya ait anıt mezar ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 14:23 Güncelleme:
        Marmaris'teki piramit mezar ziyarete açıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde Halikarnas Mozolesi'nin minyatür bir kopyası niteliğinde olan Diagoras ile eşi Aristomakha'ya ait anıt mezar ziyarete açıldı.

        Mimari özellikleri bakımından Türkiye'de günümüze ulaşan tek piramit tipli mezar olma özelliğini taşıyan anıt eserde, Marmaris Ticaret Odası tarafından yürütülen koruma ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.

        Turgut Mahallesi'ndeki anıt mezarda, Kültür ve Turizm Bakanlığı denetiminde gerçekleştirilen proje kapsamında tarihi miras hem koruma altına alındı hem de turizme kazandırıldı.

        Marmaris Ticaret Odası Meclis üyeleri ve müze yetkilileri, tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyerek bölge turizmine katkılarını değerlendirdi.

        - 127 basamakla güvenli ulaşım

        Ziyaretçilerin alana erişimini kolaylaştırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bölgeye 127 ahşap basamak yerleştirildi.

        Alan güvenliğinin artırılması için kamera ve fotokapan sistemleri kurulurken, yapılan aydınlatma çalışmalarıyla anıt mezar gece saatlerinde de görülebilir hale getirildi.

        Bilgilendirme tabelalarıyla donatılan alan, çevre temizliğinin ardından modern bir görünüme kavuştu.

        - "Kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz"

        Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan, yaptığı açıklamada, ilçenin tarihi değerlerini gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini söyledi.

        Ayhan, "Türkiye'de ayakta kalan tek piramit tipli mezar olma özelliğine sahip bu yapıyı daha erişilebilir hale getirdik. Bu çalışma, son 9 ayda hayata geçirdiğimiz 3. kültürel miras projemiz oldu." ifadelerini kullandı.

        Marmaris Müze Müdürü Şehime Atabey de yapılan yürüyüş güzergahı ve güvenlik önlemleri sayesinde alandaki farkındalığın arttığını dile getirdi.

        - Halikarnas Mozolesi'nin minyatür kopyası

        Proje Danışmanı ve Amos Kazı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer ise anıtın tarihi önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "MÖ 4. yüzyılın sonlarında inşa edilen Piramit Mezar, Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan Halikarnas Mozolesi'nin minyatür bir kopyası niteliğindedir. Diagoras ve eşi Aristomakha adına yaptırılan bu yapı, piramit çatısı ve mezar odasındaki klineleriyle bölgedeki nadir örneklerden biridir. Marmaris'in tarihini aydınlatan bu önemli çalışma artık herkes tarafından ziyaret edilebilecek."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

