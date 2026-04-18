Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Muğla yılın ilk çeyreğinde 71 bin turisti ağırladı

        Muğla yılın ilk çeyreğinde 71 bin turisti ağırladı

        DURMUŞ GENÇ/SABRİ KESEN - Türkiye'nin önde gelen turizm destinasyonlarından biri olan Muğla, 2026 yılının ilk üç ayında 71 binden fazla turisti misafir ederek sezona hareketli bir başlangıç yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Muğla yılın ilk çeyreğinde 71 bin turisti ağırladı

        DURMUŞ GENÇ/SABRİ KESEN - Türkiye'nin önde gelen turizm destinasyonlarından biri olan Muğla, 2026 yılının ilk üç ayında 71 binden fazla turisti misafir ederek sezona hareketli bir başlangıç yaptı.

        Doğal güzellikleri, 350 bin yatak kapasiteli konaklama tesisleri ve antik kentleriyle dikkati çeken kent, 1 Ocak-31 Mart döneminde yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yaptı.

        Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, yılın ilk çeyreğinde 71 bin 757 turist geldi ve bunların 24 bin 831'ini İngilizler oluşturdu.

        - Ülke çeşitliliği artıyor

        İngiltere'yi 4 bin 792 kişiyle Almanya takip ederken İrlanda 3 bin 102, Fransa 2 bin 30 ve İsveç 1381 turist ile listenin üst sıralarında yer aldı.

        "Diğer ülkeler" kategorisinden gelen 35 bin 621 kişilik turist grubu ise Muğla'nın küresel ölçekte artan bilinirliğini ortaya koydu.

        - "İngiltere ana pazarımız, diğer pazarlarda görünürlük artmalı"

        Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Cengiz Aygün, AA muhabirine, ilk çeyrek verilerinin İngiltere pazarındaki hakimiyeti tescillediğini söyledi.

        Yılın ilk üç ayı turist verilerinde İngiltere'nin yerinin doldurulamayacak kadar açık ara önde olduğuna dikkati çeken Aygün, "Muğla'ya gelen 71 bin 757 turistin 24 bin 831'i İngiltere'den. Bu tablo, İngiltere pazarının bizim için hala en güçlü ve en önemli pazar konumunda olduğunu çok net anlatıyor." dedi.

        Muğla'nın tek bir ülkeye bağlı kalmadan farklı coğrafyalardan ilgi gördüğünü vurgulayan Aygün, "İngiltere'deki gücümüzü korurken diğer Avrupa ülkeleri ve farklı pazarlarda da daha fazla görünür olmamız gerekiyor. Doğru tanıtımla bu rakamların çok daha yukarı çıkacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​

        Aygün, bölgede ikinci pazarın Rusya ve Polonya olduğuna dikkati çekerek "Buralarda da savaş etkisi altındayız. Haziran itibarıyla barış süreçleri uzarsa turizmin normal günlere döneceğini umuyoruz." diye konuştu.

        Marmaris Ticaret Odası (MTO) Başkanı Mutlu Ayhan ise İngiltere pazarının ne kadar önemli olduğunu turizm verilerinin gözler önüne serdiğini söyledi.

        Ayhan, haziran itibarıyla bölgedeki barış süreçlerinin olumlu seyretmesi durumunda turizmin normal seyrine döneceğini umduklarını ifade etti.

        Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin de sektörün hassasiyetine vurgu yaparak "Yıllardır ana pazarımız İngiltere ve sadık bir turist kitlemiz var. Ancak turizm krizlerden çok çabuk etkileniyor. Savaş nedeniyle rezervasyonlar şu an ağır ilerliyor. Beklenen turist sayılarına ulaşmak için kalıcı barışın tesis edilmesi kritik önem taşıyor." dedi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

