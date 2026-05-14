Muğla'da "119 Mil 19 Mayıs Gençlik Kupası"

Muğla'da faaliyet gösteren dört büyük yelken kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında "119 Mil 19 Mayıs Gençlik Kupası" düzenleyecek.





Bodrum Açıkdeniz Yelken Spor Kulübü (BAYK), Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC), Datça Yat Spor Kulübü ve Göcek Yat Kulübü Spor Derneği, Muğla Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle ilk kez ortak organizasyona imza atacak.





"119 Mil 19 Mayıs Gençlik Kupası" adıyla bu yıl ilki 17-19 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yarışın gelenekselleşmesi hedefleniyor.



Yarışma takvimine göre sporcular, 18 Mayıs Pazartesi günü saat 11.00’de Bodrum'dan start alacak. Ege ve Akdeniz'in kesiştiği zorlu rotada sınırlarını zorlayacak yelkenliler, durmaksızın seyir yaparak Marmaris'e yönelecek.



Yaklaşık 119 millik parkuru tamamlayacak filonun, 19 Mayıs Salı günü Marmaris'e ulaşması planlanıyor.



Muğla Büyükşehir Belediyesinin lojistik katkılarıyla düzenlenen organizasyonun kapanış ve ödül töreni, Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.​​​​​​​









