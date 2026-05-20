Muğla'da devrilen kamyondaki 3 kişi yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iş makinesi taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.



Cumhuriyet Mahallesi Severcan Caddesi'nde, üzerinde iş makinesi bulunan T.Ö. idaresindeki 48 AOE 560 plakalı kamyon, yokuş çıktığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.



112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Kamyonun kaymaması için halatlar yardımıyla çevredeki ağaçlara bağlandı. İtfaiyenin çalışmasıyla araç içerisinde sıkıştığı yerden çıkarılan 3 yaralı, sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Polis ekipleri bölgede güvenlik tedbiri alırken, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

