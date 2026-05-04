        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Muğla'da eTwinning ödül töreni düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 17:35 Güncelleme:
        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törene, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, ilçe milli eğitim müdürleri, eTwinning koordinatörleri, akademisyenler ve öğretmenler katıldı.

        Törende, 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında Avrupa Kalite Etiketi, Ulusal Kalite Etiketi ve eTwinning Okul Etiketi almaya hak kazanan öğretmenler ile kurumlara ödülleri verildi.

        Özgün içerikleriyle öne çıkan projelere eTwinning Özel Ödülü takdim edildi.

        Datça adına Kazım Yılmaz İlkokulu öğretmeni Serap Denizli, eTwinning İlçe Koordinatörü olarak, Yılmazlar Ortaokulu öğretmeni Ali Ergen Ulusal Kalite Etiketi, Reşadiye Kazım Yılmaz İlkokulu öğretmeni Dilek Avcı ise Avrupa Kalite Etiketi ile ödüllendirildi.

        Törende, dijital öğrenme ortamlarının geliştirilmesi, öğretmenler arası işbirliğinin artırılması ve yenilikçi eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılmasının önemine dikkati çekildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

