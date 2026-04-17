Muğla'da su arkında mahsur kalan inek kurtarıldı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde girdiği su arkında mahsur kalan inek kurtarıldı.
Giriş: 17.04.2026 - 16:28 Güncelleme:
Seydiler Mahallesi Karatoplar mevkisinde bir ineğin su arkından çıkamadığını fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi.
İnek, bölgeye ulaşan itfaiye ekibinin müdahalesiyle mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.
