        Muğla'nın ilk kıta bisiklet takımı "Tour of Türkiye" için gün sayıyor

        Muğla'nın ilk kıta bisiklet takımı "Tour of Türkiye" için gün sayıyor

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Continental (Kıta) Bisiklet Takımı, 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (Tour of Türkiye) yarışmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 20:22 Güncelleme:
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın girişimleriyle kurulan ve kentin spor tarihindeki ilk kıta takımı olma özelliğini taşıyan ekip, dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonlarından birinde Muğla'yı temsil edecek.

        25 Nisan'da İzmir Çeşme'den başlayacak turda, Muğla ekibi 12 kişilik teknik ve sporcu kadrosuyla yer alacak.




        - Hazırlıklar Muğla kampıyla sürüyor

        Yedi sporcu, iki antrenör, iki sportif direktör, mekanisyen ve masörden oluşan Muğla Büyükşehir Continental Bisiklet Takımı, dev organizasyon öncesi Muğla'da kampa girdi. Takım, 23 Nisan'da İzmir'e geçerek yarışın başlangıç noktasına odaklanacak.

        Muğla etapları ise 27 Nisan'daki Aydın-Marmaris etabı ile başlayacak, 28 Nisan'daki Marmaris-Kıran geçişinin ardından 29 Nisan'daki Marmaris-Fethiye etabı ile devam edecek.




        - "Muğla ismini dünyada duyuracağız"

        Muğla Büyükşehir Bisiklet Takımı Koordinatörü İlker Cömert, yaptığı açıklamada, takımın kurulduğu ilk yıl olmasına rağmen prestijli yarışlarda önemli başarılar elde ettiğini söyledi.

        Organizasyonun uluslararası yayınlarla milyonlarca kişiye ulaştığını vurgulayan Cömert, şunları kaydetti:

        "Dünyanın en büyük yarışlarından birinde Muğla ismini gururla taşıyacağız. Eurosport ve TRT üzerinden yapılacak canlı yayınlarla milyonlarca insanın izleyeceği bu yarışta ilimizin adını duyurmak paha biçilmez bir fırsat. Tarihimizde ilk kez bir Muğla takımının bu seviyede yarışacak olması bizleri heyecanlandırıyor. Bu oluşuma öncülük eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a teşekkür ediyor, tüm hemşerilerimizi etaplar boyunca sporcularımızı desteklemeye davet ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Tuncay Sonel gözaltına alındı
        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Petrol sert düştü
        Ayla öğretmenin oğlu: Kahraman bir anneye sahibiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 17 Nisan 2026'nın haberleri:
        Barrack Habertürk'e konuştu
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        Seçil Erzan yeniden yargılanacak
        Katil zanlısı üniversite öğrencisi! Kapıyı çaldı cinayeti işledi!
        Türkiye stratejik bir pazar ve üretim üssü
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Zengin cesareti
        Astronot Tuva Cihangir Atasever Muğla'da öğrencilerle buluştu
        Okul saldırısında ölenler için Köyceğiz'de gıyabi cenaze namazı kılındı
        Muğla'daki darp olayında 3 tutuklama
        Bodrum'da 1000'den fazla belediye çalışanının katılımıyla "temizlik seferbe...
        Yatağan Dere Mahallesi'nde içme suyu hatları yenileniyor
        Bodrum'da bir şüpheli Şanlıurfa'daki okul saldırısını övdüğü gerekçesiyle t...
