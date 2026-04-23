Bulanık'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Muş'un Bulanık ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.





Bulanık Kent Meydanı'nda başlayan törende İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Metin Aral Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.





Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bulanık Gençlik Merkezinde devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.





Gazi İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan etkinliklerin sahnelendiği programda şiir dinletileri, sinevizyon gösterisi, oratoryo ve bayrak gösterileri yapıldı.





Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona eren törene, Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arli, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



