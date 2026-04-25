Muş'ta 100 litre etil alkol ele geçirildi

Muş'ta düzenlenen operasyonda 100 litre etil alkol ele geçirildi. Valilik açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığınca, bandrolsüz alkol ürünleri imal ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda, kargo firması aracılığıyla etil alkol gönderileceği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, kargonun yerini tespit etti. Düzenlenen operasyonda 100 litre etil alkol ele geçirildi. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.