Muş'ta 35 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Muş'ta düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 35 cep telefonu ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.





Bu kapsamda bir kargoda yapılan aramada 35 cep telefonu ele geçirildi.





Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.





Öte yandan, Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen saha çalışmalarında da "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.





Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

