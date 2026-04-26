Muş'ta minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı. Bulanık-Muş kara yolunun Karakale köyü yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen 49 ABM 796 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki dere yatağına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü, ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı. Kazada sürücü ile yaralanan 15 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

