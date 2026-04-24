Muş'ta 80 litre etil alkol ele geçirildi
Giriş: 24.04.2026 - 13:31
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, bandrolsüz alkol ürünleri imal ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda kente kargo yoluyla etil alkol göndereceği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, dün kargo firmasında yaptıkları aramada 16 bidonda 80 litre etil alkol ele geçirdi.
Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
