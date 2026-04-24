        Muş Haberleri Muş'ta yolda bulunan cüzdan sahibine ulaştırıldı

        Muş'ta yolda bulunan cüzdan sahibine ulaştırıldı

        Muş'un Bulanık ilçesinde yolda bulunan cüzdan, duyarlı bir vatandaş sayesinde sahibine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 10:38 Güncelleme:
        Bulanık ilçesinde yaşayan Mehmet Güneş, yolda bulduğu cüzdanı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim etti.

        Yapılan incelemede cüzdanın, Malazgirt ilçesine bağlı Çiçekli köyünde yaşayan R.E'ye ait olduğu belirlendi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğüne davet edilen R.E, cüzdanını teslim aldı.


        İlçe Emniyet Müdürü Engin Arli, ilçe sakinlerinden Güneş'in örnek bir davranış sergilediğini belirterek, "Bu tür duyarlı hareketler hem güven duygusunu artırır hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirir. Kendisine teşekkür ediyor, bu davranışın herkese örnek olmasını diliyoruz." dedi.

        Cüzdanına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan R.E. ise "Cüzdanımı kaybettiğimde çok üzülmüştüm. İçinde önemli eşyalarım vardı. Emniyetten arayıp bulunduğunu söylediklerinde çok sevindim. Cüzdanımı bulup teslim eden Mehmet Güneş'e çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        "Yüzde 100 etkili bir abluka uyguluyoruz"
        "Yüzde 100 etkili bir abluka uyguluyoruz"
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        Maduro operasyonunda görev alıp bahisten 409 bin dolar kazandı
        Maduro operasyonunda görev alıp bahisten 409 bin dolar kazandı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        "Beşiktaş kupa aşkına"
        "Beşiktaş kupa aşkına"
        Yamaç daha 10 aylıktı... Anne kucağından ölüme gidiş!
        Yamaç daha 10 aylıktı... Anne kucağından ölüme gidiş!
        En etkili isimler Time 100 Galası'nda
        En etkili isimler Time 100 Galası'nda
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bekarlığa veda etti
        Bekarlığa veda etti
        15 yaşında kalbine yenildi
        15 yaşında kalbine yenildi
        Zayıflığın sırrı yüzde 80 kuralında!
        Zayıflığın sırrı yüzde 80 kuralında!
        Bu sistemi kim, nasıl kurdu?
        Bu sistemi kim, nasıl kurdu?
        İkizlerin babaları nasıl farklı çıktı?
        İkizlerin babaları nasıl farklı çıktı?
        "Çiçek alacağım" diye çağırıp 5 kurşunla öldürmüş!
        "Çiçek alacağım" diye çağırıp 5 kurşunla öldürmüş!
        Zorbalığı yargıya taşıyor
        Zorbalığı yargıya taşıyor
        26 yaşındaki Alev intihar etmemiş! Fail yine en yakını!
        26 yaşındaki Alev intihar etmemiş! Fail yine en yakını!
        Hayranı Kur'an-ı Kerim hediye etti
        Hayranı Kur'an-ı Kerim hediye etti

        Benzer Haberler

        Muş'un zirveleri ters lalelerle renklendi
        Muş'un zirveleri ters lalelerle renklendi
        Bilal Erdoğan: Bugün gündemimiz çocuklar
        Bilal Erdoğan: Bugün gündemimiz çocuklar
        Bilal Erdoğan, Muş'ta STK temsilcileriyle buluştu
        Bilal Erdoğan, Muş'ta STK temsilcileriyle buluştu
        İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan, Muş'ta "Gönül Sofrası" p...
        İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan, Muş'ta "Gönül Sofrası" p...
        Bulanık'ta örnek davranış: Para dolu cüzdan sahibine teslim edildi
        Bulanık'ta örnek davranış: Para dolu cüzdan sahibine teslim edildi
        İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan, Sivil Toplum Kuruluşları...
        İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan, Sivil Toplum Kuruluşları...