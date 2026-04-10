İsrail'in çıkardığı idam yasası Nevşehir, Niğde, Kırşehir, Yozgat ve Kayseri'de protesto edildi

Nevşehir, Niğde, Yozgat, Kırşehir ve Kayseri'de, İsrail'de Filistinli esirlere uygulanması öngörülen idam cezası yasası protesto edildi.





Nevşehir'de vatandaşlar cuma namazının ardından ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli afişlerle Hacı Süleyman Köybaşı Külliye Camisi önünde toplandı.



Burada grup adına konuşan Eyüp Karaman, İsrail'in Filistinlilere yönelik idamı yasallaştırmasına tepki gösterdi.



Dünyanın dört bir yanından yükselen itiraz seslerinin umutları yeşerttiğini ifade eden Karaman, "Açıkça ifade etmek gerekir ki İsrail'in Filistinlilere karşı idamı yasallaştırması tam bir vahşet, açık bir hukuk ihlalidir. İşgal ettikleri toprakların gerçek sahiplerini ipe götürmeye cüret etmek demek, kendi ipini çekmekten, terör devletinin kaçınılmaz sonunu hazırlamaktan başka bir şey değildir. Bu adımın Nazi zulmünden hiçbir farkı yoktur. Bu zulme imza atanlar ve her şey olurken sessiz kalanlar muhakkak ki Hitler ile aynı akıbeti yaşayacaktır." diye konuştu.



- Niğde



Filistin'e Destek Platformu üyeleri ve vatandaşlar cuma namazının ardından Ömer Halisdemir Üniversitesi Camisi önünde bir araya geldi.



Grup, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı.



Grup adına açıklama yapan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fizik Bölümü yüksek lisans öğrencisi Halil İbrahim Gergin, tüm değerlerin yok sayıldığı, çiğnendiği bir zaman diliminden geçtiklerini söyledi.



Siyonist rejime ve zalimlere karşı direneceklerini belirten Gergin, "İşgalci İsrail, hiçbir aklın ve vicdanın kabul etmeyeceği bir suça daha imza atmıştır. İşgalci rejimin hapishanelerinde esir tutulan 12 bin masum Filistinli kardeşimizin idam edilmesine ilişkin insanlık dışı bir karar verilmiştir. Bizler bu kararı kabul etmiyoruz." dedi.



- Yozgat



Yozgat'ta Filistin'e Destek Platformu üyeleri ve vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak İsrail ve ABD aleyhine slogan attı.



Burada grup adına basın açıklamasını gerçekleştiren Filistin'e Destek Platformu Yozgat Sözcüsü Ömer Yağmur, Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılmasının İslam'ın ve Müslümanların izzetine yapılmış bir saldırı olduğunu dile getirdi.



Filistin'e destek olma mücadelesinin kıyamete kadar devam edeceğini vurgulayan Yağmur, "Bizler Filistin'e Destek Platformu olarak meşrep, mezhep, siyasi görüş, din ve dil ayrımı yapmaksızın küresel bir direniş hareketi başlatmakta, her yönden ve her hususta zalim siyonist rejimle mücadele etmekte kararlıyız. Bu bağlamda ikinci kez yola 200'ü aşkın gemiyle çıkacak Sumud Filosu'na tam desteğimizi ilan etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.



- Kırşehir



Kırşehir'de Kudüs Platformu tarafından düzenlenen etkinlikte, dernek temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar Ahi Evran Üniversitesi Kampüs Camisi önünde toplandı.



Burada grup adına konuşan Muhammed Abrek Korkmaz, Mescid-i Aksa'nın bu kadar uzun süre kapatılmasının, Filistinli Müslümanların ibadet hakkına el konulmasının çok ağır bir durum olduğuna değindi.



Hapishanelerinde esir tutulan 12 bin masum Filistinlinin idam kararına ilişkin insanlık dışı bir karar verildiğini vurgulayan Korkmaz, şunları kaydetti:



"Hiçbir hukuk sistemine, anayasaya sığmayacak şekilde aktivistlerimiz, gemilerimiz uluslararası sularda alıkonulup, rejimin alçakça saldırılarına hedef olmuştur. Bugün tüm dünyaya haykırıyoruz. Biz tekrar geleceğiz ve daha kalabalık olacağız. Bu vesileyle, Küresel Sumud Filosu 12 Nisan'da 150 farklı ülkeden yüzlerce katılımcı ve yüzlerce tekneyle İspanya ve İtalya'dan yola çıkacak inşallah. Bugün yeniden bir araya gelen bu girişimin temel amacı, ablukayı kırmak, deniz yoluyla insani yardım koridoru oluşturmak, temel ihtiyaçları ulaştırmak ve uluslararası sularda suç ortaklığını ifşa etmektir."



- Kayseri



Kayseri'de düzenlenen programda ise vatandaşlar, Erciyes Üniversitesi Camisi önünde toplanarak, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan attı.



Grup adına açıklama yapan İbrahim Ethem Kısaca, İsrail ve ABD'nin zulmü ile idam kararına tepki olarak bir araya geldiklerini söyledi.



İsrail'in aldığı idam kararını asla kabul etmediklerini ifade eden Kısaca, "Yaklaşık 12 bin Filistinliyi hiçbir gerekçe göstermeden orada idam edecek olmaları kabul edilemez. Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanlarında bulunduk. Sürecin başından bu yana Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Cumhurbaşkanı'mızla birlikte bu sürecin arkasında durduk. Biz bu zulme karşı 'dur' demek için buradayız. Bugün sadece Kayseri'de değil, 81 ilde tüm üniversitelerde ortak basın açıklaması yapılıyor. Bugün burada zulme karşı tekbirlerimizle, dualarımızla ellerimizi göğe açtık. Türkiye ile birlikte tüm Müslüman ülkeler Filistin'in yanındadır. Biz bu zulme karşı 'dur' diyoruz. İdam kararını asla kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

