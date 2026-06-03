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        Kapadokya'da JÖAK paraşüt timi sıcak hava balonundan atladı

        Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) paraşüt timi, sıcak hava balonuyla Kapadokya semalarına yükselip paraşütle atlayış gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 07:39 Güncelleme:
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        Kapadokya'da JÖAK paraşüt timi sıcak hava balonundan atladı

        Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) paraşüt timi, sıcak hava balonuyla Kapadokya semalarına yükselip paraşütle atlayış gerçekleştirdi.

        Jandarmanın kuruluşunun 187'nci yılı dolayısıyla Nevşehir'de etkinlik düzenlendi.

        Göreme beldesinde, 16 personelden oluşan JÖAK paraşüt timi hazırlıklarını tamamlayarak etkinlik için hazırlanan sıcak hava balonlarına bindi.

        Paraşütçüler, sıcak hava balonlarıyla yükseldikleri gökyüzünde kendilerini boşluğa bıraktı.

        Beraberlerinde Türk bayrağı, Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile jandarma flamalarını taşıyan ekip, bir süre belde semalarında süzüldükten sonra Göreme Festival Alanı'na güvenli şekilde indi.

        Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından 187'nci kuruluş yıl dönümü pankartları da açılan etkinlikte, jandarma atlı birlik de sıcak hava balonları arasında devriye görevi yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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