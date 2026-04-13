        Nevşehir'de devrilen iş makinesinin altında kalan işçi öldü

        Nevşehir merkeze bağlı Kavak beldesindeki soğuk hava deposunda devrilen iş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

        Giriş: 13.04.2026 - 15:05 Güncelleme:
        Beldede bulunan doğal soğuk hava deposunda çalışan 51 yaşındaki Teyfik S, patates deposunda tıra yükleme yaptığı sırada iş makinesinin devrilmesi sonucu altında kaldı.

        Tır sürücüsünün ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce iş makinesinin altından çıkarılan Teyfik S'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cenaze, işlemlerin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD Hürmüz'e abluka uygulayacak mı?
