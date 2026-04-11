        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Haberleri

        Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 00:19 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları ileri sürülen C.S. ve A.A'yı operasyonla gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

