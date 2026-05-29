Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Mustafapaşa beldesinde seçmenle buluştu

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 7 Haziran'da belediye başkanlığı seçimi yapılacak Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde seçmenle bir araya geldi.



Arıkan, Mustafapaşa Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra esnaf ziyareti yaptı. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Arıkan, partisinin belediye başkan adayı Doğan Ak için destek istedi.



Daha sonra Mustafapaşa Belediyesi önünde vatandaşla bayramlaşan Arıkan, buradaki konuşmasında, seçime katılacak tüm adaylara başarı diledi.



Beldede gerçekleştirilecek seçimin hayırlara vesile olmasını temenni eden Arıkan, şöyle konuştu:



"Belki de yakın tarihteki en önemli seçimlerden birini icra edeceğiz. Mustafapaşa beldesinin hukuki manada hakları teslim edildi. Önümüzdeki hafta 2,5 yıl boyunca beldeyi yönetecek belediye başkanı seçilecek. 13 aday bir mücadele içindeler. Görüyorum ki Mustafapaşa'da kardeşlik hakim, düşmanlık üzerinden değil, rekabet üzerinden bir seçim dönemi geçiriliyor. Bu çok kıymetli. Her aday iddialıdır. Allah nasip eder, Saadet Partisi'nin adayı Doğan Ak yönetime geldiğinde pazartesi sabahı belde halkımıza ahlaklı bir belediye başkanlığı yapacağının sözünü verecek. Yani kendimiz için istediğimizi başkası için de istediğimiz takdirde ahlaklı belediye yönetimini kurmuş oluruz."

