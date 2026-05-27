Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Kurban Bayramı mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Başkan Özdemir, mesajında, bayramların, toplumsal bağları kuvvetlendiren ve insanı insan yapan değerleri hatırlatan çok özel dönemler olduğunu ifade etti.



Kurban Bayramı'nın aynı manevi iklimde karşılamanın huzurunu yaşadıklarını belirten Özdemir, dünyanın çeşitli coğrafyalarında masum insanların hayatını kaybettiği, zulmün ve gözyaşının sürdüğü zor günlerin bir an önce son bulmasını temenni etti.



Özdemir, duaların ve kurbanların mazlum coğrafyalara umut ve huzur getirmesini dileyerek, şunları kaydetti:





"Bayramın tüm dünyada kalıcı bir barışa, adalete ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Kurban ibadeti, sadece dini bir vecibe değil, aynı zamanda ihtiyacı olana el uzatma, ekmeğimizi ve sevincimizi bölüşme seferberliğidir. Paylaştıkça çoğalan iyilik, bizleri Yüce Allah'ın rızasına ulaştıracak en güzel köprüdür. Birlik içinde, omuz omuza kutlayacağımız nice bayramlara erişmek dileğiyle, tüm Niğdeli hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı kutlar, evlerinize sağlık, huzur ve bereket dilerim."

