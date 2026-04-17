Niğde Halil Kitapçı Ortaokulu badminton takımları, Türkiye şampiyonasında mücadele edecek

Niğde Halil Kitapçı Ortaokulu, Aksaray'da düzenlenen Okul Sporları Küçükler Badminton Grup Müsabakalarında derece elde ederek, Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kız takımı grup müsabakalarını 4'üncü, erkek takımı ise 1'inci sırada tamamladı.



Elde edilen bu derecelerle her iki takım Türkiye şampiyonasında Niğde'yi temsil etme hakkı kazandı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel Dorul, sporcuları ve emeği geçen antrenörleri tebrik ederek, Türkiye şampiyonasında başarılar diledi.

