Niğde'de meslek lisesi öğrencilerine yönelik teknik gezi gerçekleştirildi
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Niğde İl Müdürlüğü tarafından genç istihdam hamlesi kapsamında, "Gençliğin Üretim Çağı-GÜÇ" başlıklı teknik gezi programı gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen programla meslek lisesi öğrencilerinin mezun olmadan önce iş hayatına hazırlanması hedefleniyor.
Meslek liselerinin son sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen teknik gezi programlarında, öğrencilerinin teorik eğitimlerini saha uygulamalarıyla pekiştirmeleri, üretim süreçlerini yerinde gözlemlemeleri, mesleklerini daha yakından tanımaları ve sektörle doğrudan etkileşim kurmaları amaçlanıyor.
Bu kapsamda öğrenciler fabrika ve üretim tesislerinde çalışma koşulları, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, vardiya düzeni gibi konular hakkında bilgi edinerek, iş olanakları, staj imkanları ve kariyer fırsatlarına ilişkin farkındalık kazanıyor.
