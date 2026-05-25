Niğde'de iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.



H.Ö'nün kullandığı 15 EJ 070 plakalı otomobil, Niğde-Kayseri kara yolu Kızıklı mevkisinde, B.K. yönetimindeki 38 AIZ 152 plakalı otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada, sürücü H.Ö. ile diğer araçta bulunan M.Ç. olay yerinde yaşamını yitirdi.



Yaralanan B.K. ile R.D, sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

