Niğde'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 25-31 Mayıs tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda 5 şüpheliyi yakaladı.



Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ve 1104 sentetik hap ele geçirildi.





İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.​​​​​​​

