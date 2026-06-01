Niğde'de doğa tutkunları yüzeyi buz tutan Karagöl ve Çinili Göl'ü inceledi

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde yüzeyi buzla kaplanan Karagöl ve Çinili Göl, doğa meraklılarını ağırladı.



Orta Toroslar'daki Bolkar Dağları'nın yaklaşık 2 bin 650 metre yüksekliğinde yer alan Karagöl ve Çinili Göl, soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.



Adana'dan bölgeye giden Kilikya Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübünün 25 üyesi, göllerin çevresinde yürüyüş yaptı.



Doğaseverler, daha sonra 2 bin 973 rakımlı Pilot Tepe'ye tırmandı.



Karla kaplı zirvelerde ilerleyen kulüp üyeleri, fotoğraf çektirdi.

