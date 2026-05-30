Flamingolar Akkaya Barajı'na gelmeye başladı

AHMET DEMİRCAN - Niğde'de 232 kuş türüne ev sahipliği yapan Akkaya Barajı, ilkbaharla flamingoları da ağırlamaya başladı.



Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yerleşkesi yakınında bulunan Akkaya Barajı'ndaki flamingolar, bölgeyi dinlenme ve beslenme yeri olarak kullanıyor.



Flamingoların yanı sıra birçok kuş türünün de bulunduğu barajı, kuş gözlemcileri ve fotoğraf sanatçıları da ziyaret ediyor.



Baraj, üniversite öğrencileri tarafından da kuş gözlemi için kullanılarak, uygulamalı eğitimlerde değerlendiriliyor.



Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Karataş, AA muhabirine, Akkaya Barajı'nın 1970'te sulama amacıyla yapıldığını söyledi.



Listelerinde Türkiye'de 508 kuş türünün olduğunu anlatan Karataş, barajda bugüne kadar 232 kuş türünü tespit ettiklerini belirtti.



Karataş, barajın Türkiye’deki kuş türlerinin büyük bir bölümünü barındırdığına dikkati çekti.



İlkbaharda barajda gün içerisinde yaklaşık 80-90 kuş türünün görülebileceğini kaydeden Karataş, şöyle konuştu:



"Böylesine canlı bir ortamı Türkiye'nin her tarafında göremiyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın önemli kuş alanlarından biri. Yerli turistler genellikle buradaki bir numaralı tür olarak flamingoları görüyor. Dünyanın dört bir yanından gelen kuş gözlemcileri için bir numaralı tür, dik kuyruk. Burada her ikisi de mevcut. Dünyada 6 flamingo türü var. Bunlardan ikisi Afrika ve Avrasya'da gözüküyor. Türkiye'de ikinci tür küçük flamingo olarak Tuz Gölü, Kulu göllerinde, Ereğli sazlıklarında, bazen de İzmir'de gözüküyor. Oldukça nadir. Türkiye'de son yıllarda göllerin bir kısmının kuruması nedeniyle flamingoların önemli bir kısmı burada bulunuyor. Kış dönemine doğru göldeki su tarımda kullanılıp boşalmaya başladığında alanı terk ediyorlar."



- "Niğde iki göç yolunun kesişim noktasında kalıyor"



Karataş, haziranda yaklaşık 1000 flamingonun baraj gölüne geldiğine dikkati çekerek, gölün Türkiye ve Niğde için önemli bir doğal rezerv olduğunu vurguladı.



Buranın korunması, tanıtımının yapılıp ekoturizm ve Niğde'nin gelişmesi açısından da önemli olduğunu dile getiren Karataş, şunları kaydetti:



"Türkiye'de iki ana göç yolu var. Bunlardan birisi, kuşlar Avrupa'nın büyük bir kısmından ve İstanbul Boğazı'ndan gelip Hatay'a doğru, oradan da Afrika ve Orta Doğu ülkelerine kışlamaya gidiyorlar. Baharda da tam tersine bu yoldan geri geliyor. Diğer önemli bir göç yolu da Artvin'den Hatay'a doğru gidiyor. Kazakistan, Rusya ve Ukrayna taraflarından gelen kuşlar, buradan Afrika'ya gidiyor veya buradan dönüyor. Niğde iki göç yolunun kesişim noktasında kalıyor ve sonuç itibarıyla Akkaya Barajı göç yolları üzerinde bulunuyor. Bu da bize önemli bir avantaj sağlıyor. Bazen göç zamanı 3-5 bin flamingoyu göçerken burada görebiliyoruz. Birkaç bin leyleği topluca görmemiz mümkün. Bazen 40-50 kadar pelikan geliyor. Su olduğu müddetçe burada kuş çeşitliliğinin artması söz konusu. Şu an bulunduğumuz noktadan da vatandaşlar, öğrencilerimiz ve üniversite personelimiz, rahatlıkla bu kuşları gözlemleyebilir."



- "Bizim için açık hava laboratuvarı imkanı sağlıyor"



Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi İdal Zübeyde Bila da barajın uygulamalı derslerinde önemli olduğunu söyledi.



Biyoloji öğrencileri olarak buradaki kuş türlerini gözlemlediklerini anlatan Bila, "Sadece öğrenciler değil, aynı zamanda vatandaşlar da kuş gözlemliyor. Bu gölde 232 kuş türü, balık ve endemik bitki olmak üzere birçok çeşit bulunuyor. Bizim için açık hava laboratuvarı imkanı sağlıyor." diye konuştu.



Öğrencilerden Ümran Melik Dibek ise "Kampüsümüz geniş bir alanı kapsadığı ve bitki çeşitliliği bakımından zengin olduğu için buraya gelip flamingoları izliyoruz. Bu dönem dersimizin konusu kuşlardı. Konumuzu bitirdikten sonra bu şekilde arazi gezilerimizle dersi tamamlayabiliyoruz." ifadesini kullandı.

