        Niğde Belediyesi, hizmet binasında kullandığı enerjiyi güneş ve rüzgardan karşılayacak

        AHMET DEMİRCAN - Niğde Belediyesi, elektriğini güneş enerjisi santrali (GES) ve rüzgar enerjisi sisteminden (RES), ısınma ihtiyacını da hidrojenli kombi sistemiyle karşılayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Projeyle 200 kilovat pik (kWp) güce sahip çatı tipi güneş enerjisi santraliyle ve çatıya kurulan iki rüzgar enerjisi sistemiyle binanın kendi enerjisi üretilip depolanacak.

        Türkiye'de belediye binasında ilk kez kullanıldığı belirtilen hidrojenli kombi sistemiyle de fosil yakıt bağımlılığının ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

        Sistem sayesinde belediyenin yılda yaklaşık 2 milyon lira tasarruf sağlaması ve hizmet binasının sıfır karbon salınımıyla çalışan bağımsız yapıya dönüştürülmesi hedefleniyor.

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AA muhabirine, yeşil enerjiyi önemsediklerini ve çevreci belediye anlayışıyla önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

        Örnek belediye olmak istediklerini dile getiren Özdemir, bu doğrultuda önemli adımlar attıklarını ifade etti.

        Özdemir, son dönemde yenilenebilir enerji ile sıfır karbon ayak izi bırakmanın önemli olduğunu vurguladı.

        Yenilenebilir enerji için girişimlerde bulunduklarını anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

        "Çatımızda 200 kilovatlık güneş enerjisi santrali ve panellerimizle rüzgar enerjisi sistemimiz var. Bu 200 kilovatla da belediyemizin elektriğini yenilenebilir ve rüzgar enerjisinden sağlayacağız. Sadece güneş ve rüzgar enerjisi santralleriyle de kalmadık, kamu adına bir örnek iş yapalım istedik ve belediyemizin ısınmasını kurduğumuz hidrojenli kombilerle hidrojenle gerçekleştiriyoruz. Belediye olarak nasıl elektrik ihtiyacımızı karşılıyorsak ısınmayla alakalı da ihtiyacımızı karşılıyoruz. Doğal gaza neredeyse hiç ihtiyacımız kalmadı, sudan elde ettiğimiz hidrojenle de belediyemizin ısınmasını gerçekleştiriyoruz."

        - "Sürdürülebilir olmayı çok önemsiyoruz"

        Özdemir, projenin ekonomik olduğunu ve bunun yanı sıra çevreci yaklaşımla hayata geçirildiğine dikkati çekti.

        Çevreye zarar vermediklerini hatta koruduklarını vurgulayan Özdemir, "Bizden sonraki nesillere de güzel bir miras bırakıyoruz. Bunların yanında da kamu ve özel sektöre örnek oluyoruz, onlara danışmanlık yapıyoruz. Ekonomik anlamda da çok büyük katkısı var. Kurduğumuz GES ve RES'ten yıllık minimum 2 milyon lira tasarrufumuz olacak. Depremde veya farklı afetlerde Niğde Belediyesi, hiçbir zaman elektriksiz kalmayacak. Sürdürülebilir olmayı çok önemsiyoruz. İleri derecede biyolojik arıtmamız var ve arıtmamızın elektrik ihtiyacının tamamını hatta fazlasını güneş enerjisinden temin ediyoruz. Yakında inşallah bunun sayısını artıracağız, başvurularımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        Özdemir, belediyeye bağlı farklı işletmelerde de güneş enerjisinin kullanıldığını belirterek, GES'lerden elde edilecek gelirleri değerlendireceklerini söyledi.

        Elde edilecek gelirlerin vatandaşların hizmetine sunulacağını dile getiren Özdemir, "Niğde Belediyesi, sağladığı mali disiplinle Türkiye'de örnek belediyelerden biri. Mali disiplini ve borçsuz bir belediye olmayı da bu tür tasarruflara borçluyuz. Göreve geldiğim ilk günden itibaren tasarrufu ön planda tutuyoruz. Yaptığımız tasarruf ve akıllı yatırımlarla borcu ve faiz gideri olmayan, gelen paranın tamamını vatandaşın hizmetinde kullanan bir belediyeyiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

