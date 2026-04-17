Kadirli'de öğrenciler huzurevi sakinleriyle fidan dikti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, tarım lisesi öğrencileri Kadirli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle fidan dikti.



Çukurova Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9'ncu sınıf öğrencileri, okulda başlattıkları "Kuşaktan Kuşağa Hatıra Ormanı" projesi kapsamında merkezi ziyaret etti.



Öğrenciler, huzurevi sakinleriyle hizmet binası bahçesinde zeytin, limon ve elma fidanlarını toprakla buluşturdu.



Okul Müdür Yardımcısı Hasan Uslu, gazetecilere, toprağa umut eken öğrencilerinin büyükleriyle kurdukları sıcak bağlarla hem çevreye katkı sunduğunu hem de kuşaklararası dayanışmanın en güzel örneğini sergilediklerini söyledi.



Merkez Müdürü Cemil Buçaklı da öğrencilere teşekkür etti.



