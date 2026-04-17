Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Osmaniye Haberleri Kadirli'de öğrenciler huzurevi sakinleriyle fidan dikti

        Kadirli'de öğrenciler huzurevi sakinleriyle fidan dikti

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, tarım lisesi öğrencileri Kadirli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle fidan dikti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 16:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çukurova Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9'ncu sınıf öğrencileri, okulda başlattıkları "Kuşaktan Kuşağa Hatıra Ormanı" projesi kapsamında merkezi ziyaret etti.

        Öğrenciler, huzurevi sakinleriyle hizmet binası bahçesinde zeytin, limon ve elma fidanlarını toprakla buluşturdu.

        Okul Müdür Yardımcısı Hasan Uslu, gazetecilere, toprağa umut eken öğrencilerinin büyükleriyle kurdukları sıcak bağlarla hem çevreye katkı sunduğunu hem de kuşaklararası dayanışmanın en güzel örneğini sergilediklerini söyledi.

        Merkez Müdürü Cemil Buçaklı da öğrencilere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        Benzer Haberler

