Osmaniye'de 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Osmaniye'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Sürücüleri öğrenilemeyen 80 ADD 857 plakalı hafif ticari araç, 80 KF 607 plakalı otomobil ile plakası alınamayan otomobil, Osmaniye-Toprakkale kara yolu Murat Kurum Bey Mahallesi yakınlarında çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan H.B.T, kurtarılamadı. Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

