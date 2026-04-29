        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri TİKA Başkanı Eren, Osmaniye'de "İhtisas Akademi" programında konuştu:

        Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, "İnsani yardımlarımızla Türkiye'nin merhamet elini uzatıyoruz ve kalkınma projeleri yapıyoruz. Bugüne kadar TİKA 35 binden fazla proje yaptı:" dedi.

        Giriş: 29.04.2026 - 17:33 Güncelleme:
        Eren, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği tarafından Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Amfisi'nde düzenlenen "İhtisas Akademi" programına katıldı.

        Burada yaptığı konuşmada Eren, TİKA'nın faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

        TİKA'nın restorasyon çalışmaları da yürüttüğünü belirten Eren, şöyle konuştu:

        "Bugün Balkanlara gittiğinizde nereye giderseniz gidin TİKA'nın restore ettiği bir camiyi, medreseyi, köprüyü görürsünüz, Eski bir eseri, Osmanlı eserini görürsünüz. Neden restore ediyoruz? Buralarda ecdadımız gitmiş, bir düzen, sistem kurmuş ve bu sistemin bugün izleri, bu mimari eserlerde. Biz de bu mimar eserlerimizi muhafaza edelim ki orada hala yaşadığımızı gösterelim. İnsani yardımlarımızla Türkiye'nin merhamet elini uzatıyoruz ve kalkınma projeleri yapıyoruz. Bugüne kadar TİKA 35 binden fazla proje yaptı. Yılda 1500 proje yapıyoruz."

        Eren, yurt dışında birçok ülkede ofisinin bulunduğunu dile getirdi.

        TİKA'nın bir devlet kurumu olduğunu ve ülkelerde de anlaşma yaparak ofis açtıklarını belirten Eren, ofis açtıkları ülkelere de yardımda bulunduklarını ifade etti.

        Yardım ederken Türk tipi kalkınma modelini uyguladıklarını vurgulayan Eren, şunları kaydetti:

        "Biz ABD'nin, İngilizlerin veya Almanların yaptığını yapmıyoruz. Yabancı ülkeden gelen bir yetkili bana 'Siz bu yardımları yaparken karşılığında bir şey alıyor musunuz?' diye sordu. Dedim ki, bizim kültürümüzde yardımlaşma, dayanışma kültürü var. Biz tabii bir yere gittiğimizde karşılık beklemeden yapıyoruz. Biz karşılık beklemiyoruz ama o ülkelerin Türkiye ile muhabbeti artıyor. 2011'de Cumhurbaşkanı'mız Somali'ye gitti. Bugün Somali'de Türkiye'nin askeri üssü var. Somali'de uzay üssü var. Somali'de petrol gemilerimiz var orada petrol, doğal gaz arıyorlar. Yani biz TİKA olarak ben bunu yapıyorum sen de karşısında şunu vereceksin demiyoruz. Ama bizim samimiyetimiz, profesyonelliğimiz, yaklaşımımız o ülkeler tarafından Türk İslam medeniyetine, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı'mıza duyulan güven, gerisini getiriyor zaten."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        MİT paylaştı: 1964 yılına ait çok gizli Humeyni belgesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Havalar tekrar soğuyor, yağış geliyor!
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Instagram ve Facebook'a kural ihlali suçlaması
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Hurda topluyordu... Tam 128 parça... Çöplükten hazine çıktı!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        "Kendime araba aldım"
        Osmaniye'de dolu ekili tarım alanlarına zarar verdi
        Osmaniye'de 48 yıllık saraç ustası mesleğini köpek tasmasıyla yaşatıyor
        Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde dolu ve sağanak etkili oldu
        Osmaniye'de pikap alev alev yandı, sürücü son anda kurtuldu
        Osmaniye'de ayağına kebap şişi saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı
