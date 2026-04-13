Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Ozan Ergün, Süleyman Özay, Murat Ergin Gözütok
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Samet Akaydin, Sagnan, Taylan Antalyalı (Dk. 90+1 Papanikolaou) Augusto (Dk. 72 Mebude), Olawoyin (Dk. 66 Halil İbrahim Dervişoğlu), Laçi, Mihaila (Dk. 90+1 Muhammet Taha Şahin), Sowe (Dk. 90+1 Pierrot)
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Nazım Sangare, Abena, Tayyip Talha Sanuç, Luis Perez (Dk. 78 Arda Kızıldağ), Melih Kabasakal, Camara (Dk. 86 Draguş) Lungoyi (Dk. 78 Mujakic), Kozlowski, Bayo, Maxim (Dk. 72 Gassama)
Goller: Dk. 23 Bayo (Gaziantep FK), Dk. 79 Laçi, Dk. 81 Sowe (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Luis Perez, Dk. 70 Lungoyi Dk. 74 Melih Kabasakal, Dk. 83 Zafer Görgen (Gaziantep FK), Dk. 54 Samet Akaydin, Dk. 90 Sagnan (Çaykur Rizespor)
RİZE
