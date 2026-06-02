Ovit Dağı'nda haziranda kar keyfi yaşanıyor

Rize'nin İkizdere ilçesindeki Ovit Dağı'nda haziranda erimeyen kar, doğa sporları tutkunlarını bölgeye çekiyor.





İlçedeki 3 bin 200 rakımlı dağda, çetin geçen kışın ardından kar kalınlığı yer yer 1,5 metre ölçülüyor.





İlçe idarecileri ile doğa sporu tutkunlarının da aralarında bulunduğu grup, Ovit'te kar motoru kullandı, kayak yaptı.



Bölgede incelemelerde bulunan Kaymakam Burak Yaylacı, AA muhabirine, dağda haziranın sonuna kadar karın tutunduğunu söyledi.





Ovit Dağı'nın kış turizmi için Türkiye'nin en uygun yerlerinden olduğunu belirten Yaylacı, "Buraya kara yolundan 5 kilometrede ulaşabiliyoruz ve haziranın sonuna kadar kayak yapabiliyoruz." dedi.



Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Genel Sekreteri Adnan Er ise yaklaşık 10 yıldır Kaçkarlar'da kış sporlarıyla uğraştığını anlatarak, "Ovit ile Cimil Vadisi arasındaki 3 bin 260 metredeyiz. Az önce buradan kayarak Ovit Vadisi'ne indim, yaklaşık 3,5 kilometre mesafe, 1-1,5 metre kar kalınlığı var. Türkiye'de 6-7 ay aktif kayak yapılabilecek bir bölge burası, çok kıymetli bir yer. Hayalim, bir gün burada olimpiyat yapılması ve bölgede olimpiyat sporcuları yetişmesi çünkü burası o potansiyele sahip." diye konuştu.



Sporculardan Hasan Hüseyin Şahin de deniz sezonu açılmasına rağmen Kaçkarlar'ın zirvesinde Ovit Dağı'nda kar motoru kullandığını dile getirerek, "Şu anda bütün kayak merkezlerinde artık koyunlar, kuzular otlarken biz hala en az 1 metre kar üzerinde bu sporu yapıyoruz. Kayak merkezi eksiğimiz var, bunu da tamamlarsak uzun süre kış sporları etkinliğini burada sürdürebileceğiz." ifadelerini kullandı.





Kar motoru safari faaliyetleri yürüten doğa sporcusu Hamdi Erdoğan, Ovit Dağı'nın doğal güzelliğine dikkati çekerek, "Türkiye'deki, yurt dışındaki doğaseverleri buraya bekliyoruz. İklimiyle, doğasıyla, ırmağıyla, yeşiliyle sizi Rize'ye bekliyoruz." dedi.



İstanbul'dan gelen Ali Erdoğan ise haziranda karla karşılaşmanın şaşkınlığını yaşadığını söyledi.





Denize gitmeyi planladığını arkadaşının isteği üzerine Ovit Dağı'na kar motoruyla çıktıklarını belirten Erdoğan, "Çok şaşırdım, inanılmaz bir manzara. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Pisti, buradaki her şey Uludağ, Erzurum, diğer kayak merkezlerine göre çok çok daha güzel, çok daha geniş alana sahip bir yer. Burada kesinlikle kayak merkezi olması gerekiyor." diye konuştu.

