Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Ovit Dağı'nda haziranda kar keyfi yaşanıyor

        Ovit Dağı'nda haziranda kar keyfi yaşanıyor

        Rize'nin İkizdere ilçesindeki Ovit Dağı'nda haziranda erimeyen kar, doğa sporları tutkunlarını bölgeye çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 13:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ovit Dağı'nda haziranda kar keyfi yaşanıyor

        Rize'nin İkizdere ilçesindeki Ovit Dağı'nda haziranda erimeyen kar, doğa sporları tutkunlarını bölgeye çekiyor.


        İlçedeki 3 bin 200 rakımlı dağda, çetin geçen kışın ardından kar kalınlığı yer yer 1,5 metre ölçülüyor.


        İlçe idarecileri ile doğa sporu tutkunlarının da aralarında bulunduğu grup, Ovit'te kar motoru kullandı, kayak yaptı.

        Bölgede incelemelerde bulunan Kaymakam Burak Yaylacı, AA muhabirine, dağda haziranın sonuna kadar karın tutunduğunu söyledi.


        Ovit Dağı'nın kış turizmi için Türkiye'nin en uygun yerlerinden olduğunu belirten Yaylacı, "Buraya kara yolundan 5 kilometrede ulaşabiliyoruz ve haziranın sonuna kadar kayak yapabiliyoruz." dedi.

        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Genel Sekreteri Adnan Er ise yaklaşık 10 yıldır Kaçkarlar'da kış sporlarıyla uğraştığını anlatarak, "Ovit ile Cimil Vadisi arasındaki 3 bin 260 metredeyiz. Az önce buradan kayarak Ovit Vadisi'ne indim, yaklaşık 3,5 kilometre mesafe, 1-1,5 metre kar kalınlığı var. Türkiye'de 6-7 ay aktif kayak yapılabilecek bir bölge burası, çok kıymetli bir yer. Hayalim, bir gün burada olimpiyat yapılması ve bölgede olimpiyat sporcuları yetişmesi çünkü burası o potansiyele sahip." diye konuştu.

        Sporculardan Hasan Hüseyin Şahin de deniz sezonu açılmasına rağmen Kaçkarlar'ın zirvesinde Ovit Dağı'nda kar motoru kullandığını dile getirerek, "Şu anda bütün kayak merkezlerinde artık koyunlar, kuzular otlarken biz hala en az 1 metre kar üzerinde bu sporu yapıyoruz. Kayak merkezi eksiğimiz var, bunu da tamamlarsak uzun süre kış sporları etkinliğini burada sürdürebileceğiz." ifadelerini kullandı.


        Kar motoru safari faaliyetleri yürüten doğa sporcusu Hamdi Erdoğan, Ovit Dağı'nın doğal güzelliğine dikkati çekerek, "Türkiye'deki, yurt dışındaki doğaseverleri buraya bekliyoruz. İklimiyle, doğasıyla, ırmağıyla, yeşiliyle sizi Rize'ye bekliyoruz." dedi.

        İstanbul'dan gelen Ali Erdoğan ise haziranda karla karşılaşmanın şaşkınlığını yaşadığını söyledi.


        Denize gitmeyi planladığını arkadaşının isteği üzerine Ovit Dağı'na kar motoruyla çıktıklarını belirten Erdoğan, "Çok şaşırdım, inanılmaz bir manzara. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Pisti, buradaki her şey Uludağ, Erzurum, diğer kayak merkezlerine göre çok çok daha güzel, çok daha geniş alana sahip bir yer. Burada kesinlikle kayak merkezi olması gerekiyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Türkiye'den 47 üniversite "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında yer aldı
        Türkiye'den 47 üniversite "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında yer aldı
        Bir kitaptan nikah masasına
        Bir kitaptan nikah masasına
        Biri bebek 8 kişiye mezar olan otobüste ATS kapalı çıktı!
        Biri bebek 8 kişiye mezar olan otobüste ATS kapalı çıktı!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Marmara Denizi'nde dev hayalet ağ!
        Marmara Denizi'nde dev hayalet ağ!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Babası kepçe kullanıyordu... 3 yaşında çocuk yürekleri kavurdu!
        Babası kepçe kullanıyordu... 3 yaşında çocuk yürekleri kavurdu!
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Otomotiv pazarında sert fren
        Otomotiv pazarında sert fren
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde
        Tekne keyfi
        Tekne keyfi
        Cinayeti işledikten sonra yemek yemişler
        Cinayeti işledikten sonra yemek yemişler

        Benzer Haberler

        Rize'de el sanatları sergisi açıldı
        Rize'de el sanatları sergisi açıldı
        Senoz Vadisi'nin kültürel mirası etkinliklerle yaşatıldı
        Senoz Vadisi'nin kültürel mirası etkinliklerle yaşatıldı
        Şevki Bayraktar: "Çiftçilerimiz her türlü afete maruz kaldı; Don, dolu, hor...
        Şevki Bayraktar: "Çiftçilerimiz her türlü afete maruz kaldı; Don, dolu, hor...
        Bariyerlere çarpan otomobil takla atarak sürüklendi: 4 yaralı
        Bariyerlere çarpan otomobil takla atarak sürüklendi: 4 yaralı
        Rize'de çay bahçesine devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
        Rize'de çay bahçesine devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
        Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig play-out
        Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig play-out