Rize'de çay bahçesine devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Rize'nin Çayeli ilçesinde kamyonetin çay bahçesine devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. S.H. idaresindeki plakası öğrenilemeyen çay yüklü kamyonet, ilçeye bağlı Kemer köyünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çay bahçesine devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce bulunduğu yerden çıkartılan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Çayeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

