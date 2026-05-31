TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Rize'de konuştu:

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Ziraat odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak her zaman ÇAYKUR'un arkasında durduk. Ayakta kalması, bizim için fevkalade önemli. ÇAYKUR'u ayakta tutmamız lazım." dedi.



Bayraktar, Çayeli Ziraat Odasınca, Çayeli Muhtarlar Derneğinde düzenlenen 5. Geleneksel Ata Tohumu Fidan Dağıtımı etkinliğinde TZOB olarak son 15 yılda önemli gelişmeler kaydettiklerini söyledi.



Ziraat odaları aracılığıyla 1 milyon çiftçiye eğitim verme imkanı bulduklarını belirten Bayraktar, bu sayıyı daha çok artırmak istediklerini, eğitim konusunun eksik bırakılmaması gerektiğini vurguladı.



Bayraktar, yaklaşık 500 kırsal kalkınma projesini hayata geçirdiklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Odalarımız marifetiyle ve bu projelerle çiftçimize hizmet verdik. Çiftçilik, zor bir meslek. Bakın ben haftalardır geziyorum, yağışlar görüyorum. Geçen hafta Amasya ve Tokat'taydım. Ondan evvel başka vilayetlerdeydim. Yağışlar, bir rahmet olarak geldi. Muhakkak surette üretimimiz artacak yani son 100-150 senenin en önemli yağış rejimini yaşıyoruz. Gerçekten de son 6 aylık yağış rejimine baktığımızda hakikaten görmediğimiz bir şey. Bundan memnuniyet duyuyoruz, sonuçta üretimimiz artıyor. Aşırı yağışlar nedeniyle zaman zaman barajlarda taşmalar meydana geldi. Sel felaketleri, taşkınlar meydana geldi. Tabii bunlar da tarım alanına zarar veriyor."



- "Sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından ödenmesi talebimiz var"



Gençlerin tarımda ve üretimde yer almaları gerektiğini ifade eden Bayraktar, "Bunu görüşüyoruz yani bununla ilgili bazı teşvikler var. Bunların artırılmasını istiyoruz. Başta sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından ödenmesi talebimiz var. Bunu da ilgili bakanlıklarla görüşüyoruz. İnşallah bunu sağlarız." dedi.



Bayraktar, ÇAYKUR'un bölge için önemli bir kurum olduğuna işaret ederek, şunları dile getirdi:



"Ziraat odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak her zaman ÇAYKUR'un arkasında durduk. Ayakta kalması, bizim için fevkalade önemli. ÇAYKUR'u ayakta tutmamız lazım. Şimdi burada özel sektöre düşen bir görev var. ÇAYKUR, bir fiyat açıkladığı zaman bu fiyat tavan fiyat değil taban fiyattır. Sen bunun üstüne çık kardeşim. Sen bunun altına niye inmeye çalışıyorsun? Bunun altına inmeye çalışma. ÇAYKUR, taban fiyat belirliyor, tavan fiyatı sen belirle. Bunun altına inme."



Çiftçilerin hak ve menfaatlerini savunmakla ilgili meslek örgütü olduklarına dikkati çeken Bayraktar, "Dolayısıyla bakıyorum, birtakım fiyatlar geziyor. ÇAYKUR'un altında fiyat ilan etmeye çalışıyorlar. Bakın bunu yapmayın. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Bu çiftçinin sırtından para kazanan herkesin bu çiftçiye vefa borcunu ödemesi lazım." dedi.



Bayraktar, konuşmasının ardından katılımcılara fidan dağıttı.



Programa Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, belde belediye ve oda başkanları ile vatandaşlar katıldı.

