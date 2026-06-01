        Rize'de el sanatları sergisi açıldı

        Rize'de el sanatları sergisi açıldı

        Rize'de, Ceza İnfaz Personeli Günü etkinlikleri kapsamında hükümlüler tarafından hazırlanan ürünlerden oluşan el sanatları sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2026 - 16:23 Güncelleme:
        Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde Rize L Tipi Ceza İnfaz Kurumu ve Kalkandere Ceza İnfaz Kurumu iş birliğinde açılan sergi, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Ceza infaz kurumu personelinin gözetiminde Türkiye genelindeki ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler tarafından hazırlanan eserlerin yer aldığı sergi, 4 Haziran'a kadar açık kalacak.

        Sergiyi, Rize Ceza İnfaz Kurumu ve Denetimli Serbestlik Müdürü Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Gürhan Özgen, Rize Denetimli Serbestlik Müdürü Yüksel Düzcan, Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Naci Kurt ve Kalkandere Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Memnune Aykaç ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

