Rize'de el sanatları sergisi açıldı

Rize'de, Ceza İnfaz Personeli Günü etkinlikleri kapsamında hükümlüler tarafından hazırlanan ürünlerden oluşan el sanatları sergisi açıldı.



Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde Rize L Tipi Ceza İnfaz Kurumu ve Kalkandere Ceza İnfaz Kurumu iş birliğinde açılan sergi, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



Ceza infaz kurumu personelinin gözetiminde Türkiye genelindeki ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler tarafından hazırlanan eserlerin yer aldığı sergi, 4 Haziran'a kadar açık kalacak.



Sergiyi, Rize Ceza İnfaz Kurumu ve Denetimli Serbestlik Müdürü Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Gürhan Özgen, Rize Denetimli Serbestlik Müdürü Yüksel Düzcan, Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Naci Kurt ve Kalkandere Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Memnune Aykaç ziyaret etti.



