        Rize'de "2. Güneysu Kültür Buluşmaları" düzenlenecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 13:45 Güncelleme:
        Özer, Güneysu Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği toplantıda, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenecek etkinlikte konferans, konser, fotoğraf sergisi ve gezi etkinliği gerçekleştirileceğini söyledi.


        Amaçlarının gençleri daha donanımlı hale getirerek bilgi ve birikimlerini artırmak olduğunu ifade eden Özer, "Hedefimiz, Güneysu'nun daha iyi bir şekilde dışarıda tanıtımını sağlamak ve ilçemizdeki bölgelerin tanınmasıyla turizm potansiyelini arttırmak hedefimiz. Önümüzdeki hafta 4 gün boyunca programlarımızı icra edeceğiz." dedi.

        Güneysu Kaymakamı Eyüp Gürdal ise toplumun kültürel, manevi ve geleneksel içerikteki programlara olan özlemini karşılama noktasında belediyenin yapmış olduğu etkinliklerin önemli olduğunu kaydetti.

        Gürdal, "Bundan sonraki süreçte de gönülden gönüle, insandan insana dokunan şehirleri inşa ederken, bu doğrultuda gençleri de ihmal etmeyen tavırlarla kendi kültürüne, maneviyatına bağlı şeklinde yetişmelerini sağlayacak ortamları, tüm birimler ve kurumlarla koordineli şekilde ilerleyerek oluşturmayı ve ilçenin daha iyi noktaya gelmesini istiyoruz." diye konuştu.

        Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Külünk ile şube müdürleri de katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim adliyeye sevk edildi
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim adliyeye sevk edildi
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Serdar Öktem suikastının ardından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı!
        Serdar Öktem suikastının ardından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Arazi satışında sert düşüş
        Arazi satışında sert düşüş
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Bebek mamasından fare zehri çıktı
        Bebek mamasından fare zehri çıktı
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Vatandaş ilgilenmedi... Akıllı saatin insanlığı!
        Vatandaş ilgilenmedi... Akıllı saatin insanlığı!
        Bakan Tekin: En küçük bir tavize izin vermeyeceğiz
        Bakan Tekin: En küçük bir tavize izin vermeyeceğiz
        Türkiye 'En İyi Turizm Köyleri' listesinde 4 adaylık aldı
        Türkiye 'En İyi Turizm Köyleri' listesinde 4 adaylık aldı
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek

        Benzer Haberler

        "Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı", Rize ve Artvin'in ortak potansiyelini v...
        "Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı", Rize ve Artvin'in ortak potansiyelini v...
        Rize'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
        Rize'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
        Rize Tanıtım Günleri 7-10 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenecek
        Rize Tanıtım Günleri 7-10 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenecek
        TFF 3. Lig: Pazarspor: 1 - Amasyaspor FK: 0
        TFF 3. Lig: Pazarspor: 1 - Amasyaspor FK: 0
        Rize'de düzenlenen "Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı" sona erdi
        Rize'de düzenlenen "Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı" sona erdi
        Kaçkar Turizm Fuarı'na yoğun ilgi
        Kaçkar Turizm Fuarı'na yoğun ilgi