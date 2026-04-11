Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Haberleri

        Rize'de düzenlenecek "Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı"nın tanıtımı yapıldı

        Rize'de 17-18 Nisan'da düzenlenecek "Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı"nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 15:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de düzenlenecek "Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı"nın tanıtımı yapıldı

        Rize'de 17-18 Nisan'da düzenlenecek "Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı"nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali İhsan Selim Baydaş, bir otelde düzenlenen toplantıda, fuarın sıradan bir turizm faaliyeti olmadığını söyledi.

        Uzun yıllar süren turizm faaliyetlerinin şehre ve bölgeye katkısının önemine işaret eden Baydaş, devrin artık "odaklı turizm devri" olduğunu anlattı.

        Baydaş, bölgedeki doğal güzelliklere dikkati çekerek, "Yüzyıllardır Kaçkar Dağları, dereler, bu mekanlar burada duruyor ama öyle bir zaman geliyor ki sizin onu artık farklılaştırarak sunabilme vaktine geçmeniz lazım. Bizde bu adımı oluşturan şey Rize-Artvin Havalimanı'dır. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emek veren herkese, bu iki şehir adına teşekkür etmemiz lazım." dedi.

        Havalimanının, Kaçkar Dağları'nın ve derelerin Rize ile Artvin'in ortak değerleri olduğunu ifade eden Baydaş, "Yeşilimiz, yağmurumuz, mavimiz ortak. İki şehir olarak birlikte turizm stratejisi ve bakış açısı geliştirmemiz lazım." diye konuştu.

        Fuarda ikili görüşmeler gerçekleştirileceğini belirten Baydaş, anlaşmaların yapılacağı, tur organizasyonlarının belirleneceği nitelikli, sonuç odaklı bir fuar hedeflediklerini kaydetti.

        Belediye Başkanı Rahmi Metin ise enfes güzellikteki Artvin ve Rize coğrafyasını dünya kamuoyuna tanıtmak amacıyla çalıştıklarının altını çizdi.

        Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu ile Rizem Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Burak Avcı'nın da konuşma yaptığı toplantıya, Vali Yardımcısı Abdullah Kurt, Belediye Başkan Yardımcısı Abdülkadir Öksüz, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kemal Akpınar, Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, Rize Kültür ve Turizm Müdürü Alper Avluk, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer ve diğer davetliler katıldı.

        Doğu Karadeniz'in turizm potansiyelini ulusal ve uluslararası alanda tanıtmayı hedefleyen "Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı", Rize ve Artvin valilikleri himayesinde 17-18 Nisan'da Çay Çarşısı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
