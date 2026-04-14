Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktörü Recep Uçar, 8. sıraya yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 00:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uçar, "Özellikle ikinci yarıdaki oyundan mutluyum, gururluyum. Oyuncularımı canı gönülden tebrik ediyorum. Çok güzel bir geri dönüşe imza attılar." dedi.

        Gaziantep takımını değerlendiren Uçar, "Deplasman karnesi olarak baktığımızda topladığı 34 puanın 17'sini evinde, 17'sini deplasmanda toplayan Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzon'dan deplasmanda puan almış bir takım. İyi savunma yapan, özellikle merkezi çok iyi kapatan, etkili geçiş hücumları deneyen, kaliteli oyunculardan kurulu iyi bir teknik adam takımı. Dolayısıyla zor olacağını biliyorduk. Çok fazla hazırlanma vaktimiz de yoktu." ifadelerini kullandı.


        "Son 7 maçın 5'ini kazanmış durumdayız. Bugün itibariyle 8. sıraya yükselmenin mutluluğunu yaşıyoruz." diyen Uçar, "Çocuklar çok büyük özveri gösteriyorlar. Özellikle evimizde ben geldikten sonraki süreçte coşkulu, iyi oyunlar oynadığımızı düşünüyorum. İç saha karnemizin özellikle çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. İnşallah da devam edeceğiz. Kalan maç sayısı 5 bugün itibariyle. Bu gece keyfini yaşayacağız. Yarın sabah antrenmanımız var." diye konuştu.


        Gaziantep FK'nin teknik direktörü Burak Yılmaz'ın istifasına da değinen Uçar, sözlerini şöyle tamamladı:


        "Sevgili meslektaşım Burak Hoca sanırım istifa etmiş. Beşiktaş'ta onun oyuncu olduğu dönemde ben antrenör olarak çalışmıştım. Devamlı görüştüğüm, fikir alışverişinde bulunduğum ve bana göre kısa zamanda mesleki anlamda çok büyük yol alan bir isim. Onun adına üzgünüm. Bence Gaziantep'te çok iyi, derli toplu, ne yaptığını bilen ve çok iyi direnen bir takım oluşturmuştu. Aldığı puanlar da bunu net gösteriyor. Gaziantep takımına bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Burak Hoca'ya da hayırlısı olsun diyorum, bundan sonraki kariyerinde ona canı gönülden başarılar diliyorum."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

