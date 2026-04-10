AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Sakarya'da konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Muhalefetin belediyeleri, milletin parasını çarçur ediyor, özel hayatlarında kullanıyor. Biz ne yapıyoruz bu milletin parasını? Belediyelerimizin yaptığı sosyal projelerle engellilerimizin hizmetinde, engelli ailelerimize destek olmak için kullanıyoruz. Bu milletin her bir kuruşu, bu millete hizmet için kullanılıyor AK Parti iktidarında ve belediyelerinde." dedi.



Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen "Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Destek Sistemi Projesi Tanıtım Programı"na katılan Kaya, iktidara geldiklerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" şiarıyla "Engellilerin önündeki tüm engelleri kaldıracağız." dediğini anımsatarak, "Engelsiz Türkiye" için yola koyulduklarını söyledi.



Kaya, AK Parti'nin, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için, eğitimden istihdama hayatın her alanında, sosyal yaşamda yer almalarını sağlamak için durmaksızın çalıştığını kaydetti.



AK Parti'nin sosyal belediyecilik anlayışını yaşatan Sakarya Büyükşehir Belediyesi gibi belediyelerinin olduğunu dile getiren Kaya, "AK Parti iktidarı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayesinde engelli kardeşlerimizin her anında hep yanında, belediyelerimiz de Bakanlığımızla engelli kardeşlerimizin hep yanında." ifadesini kullandı.



Kaya, iktidara geldiklerinde engelli memur sayısının 5 binlerde olduğunu, bugün bu sayının 85 bine çıktığına dikkati çekerek, özel sektörde de bu sayıların arttığını ifade etti.



Engellilerin eğitimlerinin ardından istihdama katılmasını istediklerini, EKPSS gibi sınavlarla engellerin istihdamını kolaylaştırdıklarını, belli sayıda personeli olan özel sektörü de engelli çalıştırmayı teşvik ettiklerini anlatan Kaya, "Çalışamayacak durumda olanlar da belediyelerimizin Sosyal Gelişim Merkezi gibi merkezlerde mutlaka hayatın içerisinde yer alsınlar istiyoruz." dedi.



Kaya, ülkenin tüm evlatlarının yüzünü güldürme gayelerinin olduğunu vurgulayarak, "2025 Erişilebilirlik Ödül Töreni'nde Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ödüle layık görüldü. Bugün bu projenin hayatta nasıl uygulandığını anlatan engelli kardeşlerimizi dinlerken gerçekten ne kadar anlamlı, insanların hayatına dokunan, engellilerin hayatını kolaylaştıran uygulamaya ödül vermişiz diye memnun oldum." şeklinde konuştu.



- "Belediyelerimiz hizmette kendileriyle yarışıyor"



Sosyal belediyeciliğin, engelleri ortadan kaldırmak için teknolojinin imkanlarını da kullanarak "Engelsiz Türkiye Yüzyılı"na yakışır proje üretmek olduğunu dile getiren Kaya, Sakarya Büyükşehir Belediyesini ve çalışmada emeği geçenleri tebrik etti.



Kaya, AK Parti belediyelerinin hizmette kendi aralarında yarıştığına işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Muhalefetin belediyeleri, milletin parasını çarçur ediyor, özel hayatlarında kullanıyor. Biz ne yapıyoruz bu milletin parasını? Belediyelerimizin yaptığı sosyal projelerle engellilerimizin hizmetinde, engelli ailelerimize destek olmak için kullanıyoruz. Bu milletin her bir kuruşu, bu millete hizmet için kullanılıyor AK Parti iktidarında ve belediyelerinde.



'Bu millete hizmetkar olmaya geldik.' diyen liderin yol arkadaşlarıyız ve Allah'ın izniyle Türkiye'nin önündeki bütün engelleri bir bir kaldırmış iktidarız. Engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak, onları sosyal hayatta her alanda daha fazla görünür kılmak için durmadan gece gündüz seferberlik ruhuyla çalışmaya devam edeceğiz."



Kaya, "Engelsiz Türkiye Yüzyılı" için çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini bildirdi.



- "Engelsiz şehir oluşturma çabasındayız"



Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyona yakışır, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, engelli engelsiz ayrımı yapmadan bütünlük içerisinde "engelsiz şehir" oluşturma çabasında olduklarını söyledi.



Alemdar, AK Parti iktidarı öncesinde insanların yaşadığı zorlukları bildiklerini belirterek, "Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın yasal düzenlemelerinden başlayarak ülkemizin her kesimine, toplumumuzun her ferdine ulaşmaya çalışan ve engelsiz bireylerimizi hak ettikleri gibi karşılama, ilgili gösterme anlayışını ortaya koymaya çalışıyoruz." dedi.



Ulaşımdan altyapıya el ele çalıştıklarını, her ilçeye Sosyal Gelişim Merkezi kazandıracaklarını anlatan Alemdar, engelli bireylerin ulaşımda daha özgür hareket edebilmeleri ve özgüven kazanabilmeleri için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.



Programda, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Burak Karslı ile görme engelli İbrahim Bingöllü projeyle ilgili konuşma yaptı, Engelsiz Hobi Atölyeleri öğrencileri "Sakarya Anadolu Ateşi" gösterisi sundu.



AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları, engelli bireyler ile ailelerinin katıldığı program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

