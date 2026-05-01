GÜNCELLEME - Sakarya'da kuru yük gemisi karaya oturdu
Sakarya'nın Karasu ilçesi açıklarında karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Kamerun bandıralı "NINOVA" isimli 80 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, hava muhalefeti nedeniyle Karadeniz'de sürüklendi. Gemi, daha sonra Karasu açıklarında karaya oturdu.
İhbar üzerine bölgeye, kıyı emniyeti, sahil güvenlik, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gemideki 8 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışma başlatıldı. Olumsuz hava şartları nedeniyle denizden ve havadan gerçekleştirilemeyen kurtarma çalışması, "halat atar roketler" ile yapılıyor.
Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan da bölgeye gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
