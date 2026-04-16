        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

        Sakarya'nın Geyve ilçesinin yüksek kesimlerinde yaşanan toprak kaymaları nedeniyle zarar gören altyapı isale hattı yenilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 20:09 Güncelleme:
        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

        Sakarya'nın Geyve ilçesinin yüksek kesimlerinde yaşanan toprak kaymaları nedeniyle zarar gören altyapı isale hattı yenilendi.


        Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, meydana gelen heyelanlarda zarar gören hattın yenilenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, kaynaktan elde edilen kaliteli içme suyunun Epçeler ve Akkaya mahallelerinin depolarına ulaştıran 1300 metrelik hattın yenilendiği belirtildi.

        Açıklamada, bu çalışmayla 200 hanenin suyu güvence altına alındığı ve su kaynaklarını geleceğe taşımak için yatırımların devam edeceği kaydedildi.

        - Turizm Sokağı açıldı

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce 15-22 Nisan Turizm Haftası kapsamında "Turizm Sokağı" açıldı.


        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Atatürk Bulvarı'nda açılan sokakta kentin yerel kültürel zenginliğini, geleneksel değerlerini, lezzetlerini ve tarihi mirasını yansıtan 20 stant kuruluğu belirtildi.

        Kentin turizm potansiyelini ekiplerce yerli ve yabancı turistlere gösterimlerle anlatıldığı kaydedilen açıklamada, ziyaretçilere kentin coğrafi işaretli lezzeti kabak tatlısı ve dartılı keşkek ikramları yapıldığı kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, kentin yeşili, mavisi ve doğasıyla bölgenin turizm alanında oldukça önemli konumda yer aldığını bildirdi.

        Tüm paydaşlarla potansiyeli ortaya çıkarmak ve geliştirmek için çalıştıklarını ifade eden Şirin, "Turizm Sokağı da bu çalışmalarımızın parçası olarak bugün burada ziyaretçileri ağırlıyor. İnşallah gerçekleştireceğimiz etkinliklerle şehrimizi turizmin merkezi haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

