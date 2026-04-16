        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Otomotivde ihracatını artıran Sakarya ürettiği araçların yarısından fazlasını yurt dışına gönderdi

        EMRE AYVAZ - Sakarya'da yılın ilk çeyreğinde üretilen 60 bin 640 aracın yüzde 59,16'sına denk gelen 35 bin 878'i ihraç edildi.

        Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Kocaeli, Bursa ve İstanbul'un ardından otomotiv sektörü ihracatında dördüncü sırada yer alan Sakarya, ocak-mart döneminde 1 milyar 114 milyon 37 bin dolarlık dış satım yaptı.

        AA muhabirinin Otomotiv Sanayii Derneği verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de ilk 3 ayda üretilen 327 bin 16 taşıtın 218 bin 158'i yurt dışına gönderildi.

        Söz konusu ihracat pastasında adet bazında yüzde 16,44 paya sahip olan Sakarya'dan, yılın ilk çeyreğinde üretilen 60 bin 640 aracın 35 bin 878'i yurt dışına satıldı.

        Üretilen her 10 araçtan yaklaşık 6'sını yurt dışına gönderen "otomotiv kenti", geçen yılın aynı dönemine göre ocak-mart aylarında adet bazında üretimini 900, ihracatını ise 459 artırdı.

        - Toyota üretim ve ihracatta lider konumda

        Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi üreticilere ev sahipliği yapan Sakarya'da, yılın ilk 3 ayında 54 bin 335 otomobil, 601 midibüs, 386 otobüs, 282 küçük kamyon, 1 kamyonet ve 5 bin 35 traktörden oluşan 60 bin 640 araç üretildi. Böylece kentte günde 505 araç banttan indirildi.

        Kentteki firmalar arasında ocak-mart döneminde üretim ve ihracatta Toyota liderliğini sürdürürken TürkTraktör ikinci, Otokar üçüncü oldu.

        Toyota, bu dönemde Arifiye ilçesinde kurulu fabrikasında banttan indirdiği 54 bin 335 araçtan 32 bin 672'sini yurt dışına sattı.

        Türkiye'nin savunma sanayisinde öncü şirketlerinden Otokar, aynı dönemde otobüs, midibüs, küçük kamyon ve kamyonetten oluşan 1270 araç üretti, 406'sını ihraç etti.

        Aynı dönemde 5 bin 35 traktör üreten TürkTraktör, bunların 2 bin 800'ünü ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağladı.

        Toyota, Otokar ve TürkTraktör'ün ocak-mart döneminde Sakarya'daki fabrikalarında üretilen ve ihraç edilen araç sayıları şöyle:

        Firma
        		Üretim (2025)
        		Üretim (2026)
        		Fark
        		İhracat (2025)
        		İhracat (2026)
        		Fark
        Toyota
        		50.585
        		54.335
        		3.750
        		32.495
        		32.672
        		177
        TürkTraktör
        		8.037
        		5.035
        		-3.002
        		2.446
        		2.800
        		354
        Otokar
        		1118
        		1270
        		152
        		478
        		406
        		-72
        Toplam
        		59.740
        		60.640
        		900
        		35.419
        		35.878
        		459

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

