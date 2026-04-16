        Sakarya Haberleri Sakarya'da silahla rastgele ateş açan kişi yaralı ele geçirildi

        Sakarya'da silahla rastgele ateş açan kişi yaralı ele geçirildi

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çevreye silahla rastgele ateş eden ve polise direnen kişi, yaralı olarak etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 10:09 Güncelleme:
        Güllük Mahallesi Ayvalı Sokak'taki bir adresten gece saatlerinde Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) gelen ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Tuncay E.'nin (41) eşi ve annesini darbettiğini tespit etti.

        Tuncay E.'nin ekiplere tüfek göstererek silahla hamlede bulunması üzerine bölgeye takviye personel ve özel harekat unsurları sevk edildi, olay yerinde çevre güvenliği alındı.

        Bahçe içerisinde elindeki tüfekle rastgele ateş eden, ardından güvenlik çemberini aşarak ekiplere silah doğrultup koşan Tuncay E, uyarılara rağmen teslim olmaması üzerine ekiplerce etkisiz hale getirildi.

        Yaralı Tuncay E. ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede kurşun isabet eden ev ve arabalarda inceleme yaptı.

        Yolun ortasında bulunan Tuncay E.'nin silahı da incelemeye alındı.

        Öte yandan olay anı, bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Görüntülerde polisin silahlı kişiye ihtarda bulunması, ekiplerin sokakta koşuşturması, şüphelinin vurularak etkisiz hale getirilmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüşüyor
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüşüyor
        Şanlıurfa'daki lise saldırısında 18 gözaltı
        Şanlıurfa'daki lise saldırısında 18 gözaltı
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Trump 34 yıl sonra yapılacak görüşmeyi duyurdu
        Trump 34 yıl sonra yapılacak görüşmeyi duyurdu
        ABD-İran Savaşı'nda sırada ne var? Dört olası senaryo
        ABD-İran Savaşı'nda sırada ne var? Dört olası senaryo
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        Altın fiyatları yükselişte
        Altın fiyatları yükselişte
        2 bölgeye çığ, 2 bölgeye toz taşınımı uyarısı
        2 bölgeye çığ, 2 bölgeye toz taşınımı uyarısı
        Mevsimlik işçinin izin hakkı var mı?
        Mevsimlik işçinin izin hakkı var mı?
        7 gollü maçta Bayern Münih yarı finalde!
        7 gollü maçta Bayern Münih yarı finalde!
        Arda Güler tarihe geçti!
        Arda Güler tarihe geçti!
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        'Altın adam' yakalandı
        'Altın adam' yakalandı
        Sabri suskunluğunu bozdu
        Sabri suskunluğunu bozdu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Benzer Haberler

        KADES ihbarına giden polislere ateş açan şüpheli, vurularak yakalandı
        KADES ihbarına giden polislere ateş açan şüpheli, vurularak yakalandı
        Polisle 3 sokak boyunca çatıştı, okul önünde vurularak etkisiz hale getiril...
        Polisle 3 sokak boyunca çatıştı, okul önünde vurularak etkisiz hale getiril...
        Annesini darp eden şahıs tutuklandı
        Annesini darp eden şahıs tutuklandı
        Sakarya'da metrobüs için ücretsiz test dönemi sona eriyor
        Sakarya'da metrobüs için ücretsiz test dönemi sona eriyor
        Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Karabük'te Turizm Haftası kutlandı
        Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Karabük'te Turizm Haftası kutlandı
        Sakarya temsilcisi, Kütahya Belediye'yi ağırlayacak
        Sakarya temsilcisi, Kütahya Belediye'yi ağırlayacak