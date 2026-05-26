Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı cankurtaran ekipleri, Kurban Bayramı kapsamında Karasu ve Kocaali sahillerinde görev yapacak.



Belediyeden yapılan açıklamada, yapılan çalışmalar sonucu mavi bayrakla buluşan sahillerde bayram tedbiri alındığı bildirildi.



Cankurtaranların sahillerdeki nöbetine yarın başlayacağı ve görevin 30 Mayıs mesai bitimine kadar süreceği kaydedilen açıklamada, liman bölgesi ile kule 6, 7 ve 8 noktaları, cankurtaran merkezi önü, 32 Evler, Akkum ve Kocaali merkezde görev yapmak üzere 4 jet ile 20 personelin görevlendirildiği ifade edildi.



Açıklamada, Karadeniz'in incisi olan sahillerde vatandaşların keyifli bayram geçirmesi tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğunu belirtilerek, "Bu kapsamda kuzey sahillerimizde sezon görevimiz öncesinde bayram nöbeti oluşturulmuştur ve cankurtaranlarımız tatil boyunca Karasu ile Kocaali bölgesinde görevlerinin başında olacaktır. Buruk bayram yaşamamak adına görevli bölgeler haricinde denize girilmemesini önemle rica ederiz. Tüm vatandaşlarımıza ve misafirlerimize hayırlı bayramlar dileriz." ifadelerine yer verildi.



- Hayırseverler kurban bağışında bulunabilecek



Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hayırseverlerin kurban bağışını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.



Belediyeden yapılan açıklamada, kampanya kapsamında bağışlanan etlerin bir bölümünün doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı, bir kısmının ise aşevinde hazırlanarak sıcak yemek olarak dağıtılacağı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:



"Kurban Bayramı paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı müstesna günlerdendir. Bu bayramda da kurban paylarını ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırarak dayanışmayı büyütmeyi hedefliyoruz. Kurban payında bulunmak isteyen vatandaşlarımız www.sakarya.bel.tr adresi üzerinden ya da Alo 153 ve 44 44 054 numaralı hatlardan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerimize ulaşarak detaylı bilgi alabilir ve bağış yapabilirler. Tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz."

