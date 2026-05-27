Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya sahillerinde cankurtaranlar "bayram nöbeti" tutuyor

        Sakarya sahillerinde cankurtaranlar "bayram nöbeti" tutuyor

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Karasu ve Kocaali sahillerinde nöbete başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2026 - 13:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya sahillerinde cankurtaranlar "bayram nöbeti" tutuyor

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Karasu ve Kocaali sahillerinde nöbete başladı.

        Yaz sezonu öncesi eğitim ve hazırlıklarını sürdüren İtfaiye Dairesi Başkanlığı Cankurtaran Amirliği ekipleri, bayram tatili boyunca iki ilçedeki sahillerde nöbet tutacak.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Amiri Samet Karaca, gazetecilere, “Yaz sezonu için hazırlıklarımız başladı. Eğitimlerimiz devam ediyor. Kurban Bayramı boyunca hazırlık ekibimiz olan 20 personelimizle sahilde nöbet tutacağız." dedi.

        Karaca, Karasu’da 5, Kocaali’de 1 kulede nöbet tutulacağını anlatarak, “Vatandaşlarımızdan ricamız, cankurtaran olan bölgelerde denize girmeleridir. Bu kuleler dışında cankurtaran ekibi bayram süresinde olmayacak." diye konuştu.

        Güvenli bölgelere ilişkin bilgi veren Karaca, "Karasu Limanı mevkiinde 5 numaralı kulede, 6, 7 ve 8 numaralı kule bölgesinde iki cankurtaranımız, kule 10, 13 ve 14 bölgeleri ile 32 Evler ve Akkum bölgelerinde 3 jet-ski ile nöbette olacağız. Ayrıca Kocaali sahilinde de bir kulede 6 cankurtaranımız ve bir jet-skiyle nöbetimiz olacak.” ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
        Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
        İddia: İsrail Trump baskısı nedeniyle Beyrut'u hedef alamadı
        İddia: İsrail Trump baskısı nedeniyle Beyrut'u hedef alamadı
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Aziz Yıldırım'dan Muriqi bombası!
        Aziz Yıldırım'dan Muriqi bombası!
        Antalya-Alanya Otoyolunda çalışmalar hızlandı
        Antalya-Alanya Otoyolunda çalışmalar hızlandı
        Dünyanın en büyük hava kuvvetleri
        Dünyanın en büyük hava kuvvetleri
        Bayram sabahı evinin önünde şüpheli ölüm!
        Bayram sabahı evinin önünde şüpheli ölüm!
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        Bayram sabahı büyük acı... 10 yaşında hayata uçurumda veda!
        Bayram sabahı büyük acı... 10 yaşında hayata uçurumda veda!
        "Murat'ı ben tavladım"
        "Murat'ı ben tavladım"
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        Aile saadeti
        Aile saadeti
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        Kurban Bayramı paylaşımı
        Kurban Bayramı paylaşımı
        Gökdelendeki ölümde 2'nci takipsizlik
        Gökdelendeki ölümde 2'nci takipsizlik
        Yağışlarla bitki örtüsü arttı, kene popülasyonu riski yükseldi
        Yağışlarla bitki örtüsü arttı, kene popülasyonu riski yükseldi
        Bir bayram klasiği; kaçan kurbanlıklar... İpini koparan kaçtı!
        Bir bayram klasiği; kaçan kurbanlıklar... İpini koparan kaçtı!

        Benzer Haberler

        Sakarya'da acemi kasaplar acilleri doldurdu: "Amca beni yaktın"
        Sakarya'da acemi kasaplar acilleri doldurdu: "Amca beni yaktın"
        Sakarya'da bayramda cankurtaranların hayat nöbeti
        Sakarya'da bayramda cankurtaranların hayat nöbeti
        Sakarya ve çevre illerde bayram namazı kılındı
        Sakarya ve çevre illerde bayram namazı kılındı
        Sakarya'da hafif ticari ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
        Sakarya'da hafif ticari ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
        Sakarya'da vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu
        Sakarya'da vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu
        Sakarya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yarala...
        Sakarya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yarala...